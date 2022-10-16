Четыре человека погибли в результате беспорядков и пожара в тюрьме в Тегеране

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере четверо заключенных стали жертвами беспорядков и пожара в тюрьме "Эвин" в Тегеране, в которой содержат, в частности, политзаключенных, оппозиционных активистов и лиц с двойным гражданством, сообщает Al Arabiya.

По данным местных СМИ, жертвы отравились дымом. Еще 61 человек получил ранения. Десять пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что экстренные службы за несколько часов смогли потушить пожар в тюрьме. Губернатор Тегерана Мохсен Мансури заявлял, что пожар возник в результате потасовки между заключенными в швейной мастерской тюрьмы. Во время беспорядков заключенные подожгли цех, в котором находилось множество комплектов тюремной формы. В свою очередь прокурор Тегерана Али Салехи сказал, что в тюрьме восстановили порядок, а сам инцидент не связан с акциями протеста, идущими в стране.

Ранее в интернете появлялись видеозаписи происшествия, на которых слышны выстрелы и взрывы на территории тюрьмы.

Инцидент произошел на фоне антиправительственных акций протеста, продолжающихся в Иране четвертую неделю после смерти молодой женщины, которую задержала полиция нравов за нарушение правил ношения хиджаба. В полиции заявили, что причиной смерти стал сердечный приступ, а семья женщины настаивала на том, что у нее не было проблем со здоровьем, в частности, с сердечно-сосудистой системой.

По некоторым данным, беспорядки, в которые порой перерастают акции протеста в Иране, унесли жизни сотен человек.