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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 октября

Призывы тори к отставке премьер-министра Великобритании, удары ВКС РФ по лагерю боевиков в Сирии, учения НАТО по ядерному сдерживанию

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Британские парламентарии-консерваторы призвали премьер-министра Лиз Трасс уйти в отставку. Также The Times пишет, что высокопоставленные члены комитета Консервативной партии Великобритании ("Комитет 1922 года") тайно обсуждали будущее Трасс на посту премьера и ее возможную отставку.

- Российские военные сообщили об уничтожении до сотни боевиков при ударе по их лагерю в Сирии. В Минобороны добавили, что также уничтожены "пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и "баллонометами".

- НАТО начинает учения по ядерному сдерживанию со стратегическими бомбардировщиками ВВС США. В авиационных учениях, которые пройдут над территориями Бельгии, Великобритании и акваторией Северного моря и продлятся до 30 октября, будет задействовано 60 самолетов из 14 стран НАТО.

- "Спартак" и ЦСКА сыграли вничью в матче РПЛ. Игра на стадионе ЦСКА завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дважды отличился Федор Чалов (17-я и 70-я минуты). "Спартак" ответил точными ударами Антона Зиньковского (53) и Александра Соболева (57).

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