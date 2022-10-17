Британские парламентарии-консерваторы призвали премьер-министра Трасс уйти в отставку

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Трое членов парламента Великобритании из Консервативной партии, а также некоторые ведущие бизнесмены призвали Лиз Трасс сложить полномочия премьер-министра после ряда спорных решений в сфере экономики, сообщает The Financial Times.

Среди таких решений, вызвавших критику даже со стороны однопартийцев Трасс, издание называет назначений главой Минфина Джереми Ханта. За год в Великобритании сменились четыре министра финансов. Его предшественник на посту главы Минфина Квази Квартенг объявил о решении покуинть должность спустя 38 дней после назначения.

The Times между тем пишет, что высокопоставленные члены комитета Консервативной партии Великобритании ("Комитет 1922 года") тайно обсуждали будущее Лиз Трасс на посту премьер-министра и ее возможную отставку.

"Обсуждение было сосредоточено на обстоятельствах, при которых сэр Грэм Брейди, председатель комитета, должен был бы сказать Трасс уйти в отставку, хотя по нынешним правилам ее позиция не может оспариваться в течение 11 месяцев", - говорится в статье.

Между тем, парламентарий Джеффри Клифтон-Браун заявил BBC, что эти правила могут быть изменены при поддержке достаточного количества депутатов-консерваторов. Это возможно "только в том случае, если будет совершенно ясно, что подавляющее большинство, под которым я подразумеваю от 60% до 70% партии хотят, чтобы правила были изменены", уточнил он.

Как отмечает издание Inews, некоторые парламентарии считают, что Трасс можно сместить с поста только при наличии альтернативного кандидата, которого поддержит большинство, - это позволит избежать необходимости проведения еще одних выборов.

По данным издания, одним из таких кандидатов является министр обороны Бен Уоллес. Как сообщает Inews, ряд его сторонников среди парламентариев в выходные опрашивали коллег, готовы ли они "сплотиться вокруг него в случае, если положение премьер-министра станет невыгодным".

Отмечается, что в качестве возможных замен Трасс также рассматриваются кандидатуры экс-главы Минфина Риши Сунака, лидера Палаты общин Пенни Мордаунт и нового министра финансов Джереми Ханта.

Между тем The Guardian сообщает, что Трасс попытается укрепить слабеющую поддержку, собрав министров своего кабинета на Даунинг-стрит в понедельник вечером, а затем приступив к серии встреч с депутатами-консерваторами, призывающими к ее отставке.

Первым среди парламентариев, публично призвавшим Трасс уйти в отставку, был Криспин Блант.

"Я думаю, что игра окончена, и теперь возникает вопрос о том, как осуществляется преемственность", - сказал он в эфире телеканала Channel 4.

Другой парламентарий Джейми Уоллис заявил The Guardian: "В последние недели я наблюдал, как правительство подорвало экономический авторитет Британии и непоправимо раскололо нашу партию. Хватит, значит, хватит. Я написал премьер-министру, чтобы попросить ее уйти в отставку, поскольку она больше не пользуется доверием этой страны".

К нему присоединился Эндрю Бриджен, который заявил The Daily Telegraph: "Мы не можем продолжать в том же духе. Наша страна, ее народ и наша партия заслуживают лучшего".

В свою очередь, Мордаунт призвала коллег по партии поддержать Трасс. Она отметила, что стране нужна "стабильность, а не мыльная опера".

"Национальная миссия ясна, как сказала премьер-министр. Это то, на чем мы все должны сейчас сосредоточиться. Здесь нужны прагматизм и командная работа. Нам нужно работать с премьер-министром и ее новым министром финансов. Для этого нужны все мы", - написала Мордаунт в своей статье в The Telegraph.