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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Российские военные сообщили об уничтожении сотни боевиков при ударе по их лагерю в Сирии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы РФ посредством авиационных ударов уничтожили в лагере подготовки боевиков в Сирии около 100 радикалов, заявил на брифинге в воскресенье замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В целях противодействия международным террористическим организациям, российскими ВКС нанесены авиационные удары по лагерю подготовки боевиков в районе 1,3 км северо-восточнее н.п. Катма и пункту управления НВФ в районе 2,2 км западнее н.п. Азаз", - сказал он.

По словам Егорова, уничтожены "до 100 радикалов, пункт управления, склады с вооружением, боеприпасами и материальными средствами, штаб лагеря, а также до 15 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами и "баллонометами".

Замруководителя ЦПВС также сообщил, что российские военные совместно с вооруженными силами Сирии ликвидировали боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация), причастных к теракту в сирийской провинции Дамаск.

"В населенном пункте Джасим провинции Деръа на юге Сирийской Арабской Республики проведена специальная операция по ликвидации боевиков ИГИЛ, причастных к совершению 13 октября террористического акта - подрыва автобуса с военнослужащими 4 танковой дивизии ВС САР в населенном пункте Сабура провинции Дамаск, в результате которого погибли 19 и получили ранения 22 человека", - проинформировал Егоров.

"В ходе проведения специальной операции штурмовыми отрядами вооруженных сил САР при поддержке армейской авиации уничтожено 20 боевиков", - добавил он.

Минобороны РФ Сирия
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