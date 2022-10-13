К инициативе Германии "Щит европейского неба" присоединились 13 стран НАТО

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Четырнадцать государств-членов НАТО решили в четверг объединить свои усилия вокруг инициативы Германии по совместным закупкам противоракетных и противовоздушных вооружений, которую назвали "Щит европейского неба", сообщила газета Le Figaro.

"Полностью совместимые и интегрированные транспарентным образом в противовоздушную и противоракетную оборону НАТО новые средства значительно усилят наши возможности защищать альянс против всех воздушных и ракетных угроз", - приводит издание слова из коммюнике заместителя генерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ, в котором он прокомментировал эту инициативу.

Этот проект, представленный минувшим летом канцлером ФРГ Олафом Шольцем, предусматривает особенно закупку систем Iris-T и Patriot, объяснила германский министр обороны Кристин Ламбрехт.

Le Figaro отмечает, что при организующей роли Германии к инициативе присоединились Великобритания, Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Венгрия, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения и Румыния. Эти страны подписали и передали НАТО протокол о намерениях на проходящем в Брюсселе совещании министров обороны государств-членов Североатлантического альянса.