Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Munich Re оценивает страховой ущерб от урагана "Иэн" в 1,6 млрд евро

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, оценивает свой ущерб из-за последствий урагана "Иэн" в США в 1,6 млрд евро.

При этом компания отметила в пресс-релизе, что эта оценка "подвержена существенной неопределенности".

В миреЧисло жертв урагана "Иэн" в США выросло до 77 человекЧитать подробнее

В то же время Munich Re по-прежнему ожидает получить чистую прибыль по итогам третьего квартала в размере 500 млн евро. Однако достижение цели по годовой прибыли теперь стало "значительно затруднено", добавила компания. Прогноз для чистой прибыли Munich Re в 2022 году составляет 3,3 млрд евро.

"Иэн" обрушился на побережье американского штата Флорида в сентябре и стал одним из наиболее сильных ураганов, с которым когда-либо сталкивались США. Страховщики оценивают ущерб от его последствий более чем в $60 млрд. Если оценки окажутся правдивыми, число станет рекордным для страховой отрасли за всю историю в номинальном выражении. В реальном выражении более дорогостоящим бедствием стал только ураган "Катрина" 2005 года - тогда страховщики понесли убытки в размере $65 млрд ($99 млрд с учетом инфляции на сегодняшний день).

Munich Re опубликует отчетность за третий квартал 8 ноября.

Котировки акций компании на торгах в Германии в пятницу растут на 2%.

США ураган Иэн Munich Re
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро

"Газпром" 24 октября начнет размещение локальных облигаций для замены евробондов-23 в евро
Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Как меняется акционерная структура российского бизнеса

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Нефть умеренно дорожает на слухах о возможном ослаблении COVID-ограничений в Китае

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Более 8 млн тонн продовольствия экспортировали из Украины в рамках зерновой сделки

Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по падению ВВП РФ и инфляции на 2022 г.

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы

Костин заявил об ограничении возможностей ВТБ по выплате дивидендов в ближайшие годы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });