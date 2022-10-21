Munich Re оценивает страховой ущерб от урагана "Иэн" в 1,6 млрд евро

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, оценивает свой ущерб из-за последствий урагана "Иэн" в США в 1,6 млрд евро.

При этом компания отметила в пресс-релизе, что эта оценка "подвержена существенной неопределенности".

В то же время Munich Re по-прежнему ожидает получить чистую прибыль по итогам третьего квартала в размере 500 млн евро. Однако достижение цели по годовой прибыли теперь стало "значительно затруднено", добавила компания. Прогноз для чистой прибыли Munich Re в 2022 году составляет 3,3 млрд евро.

"Иэн" обрушился на побережье американского штата Флорида в сентябре и стал одним из наиболее сильных ураганов, с которым когда-либо сталкивались США. Страховщики оценивают ущерб от его последствий более чем в $60 млрд. Если оценки окажутся правдивыми, число станет рекордным для страховой отрасли за всю историю в номинальном выражении. В реальном выражении более дорогостоящим бедствием стал только ураган "Катрина" 2005 года - тогда страховщики понесли убытки в размере $65 млрд ($99 млрд с учетом инфляции на сегодняшний день).

Munich Re опубликует отчетность за третий квартал 8 ноября.

Котировки акций компании на торгах в Германии в пятницу растут на 2%.