Российские военные подтвердили гибель пятерых военных САР в результате авиаударов Израиля

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Пять сирийских военнослужащих погибло в результате израильских авиаударов в провинции Дамаск, сообщил на брифинге в понедельник заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров.

Ранее об этом писало сирийское государственное информагентство SANA.

"17 сентября с 00:45 до 00:55 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и десятью управляемыми авиационными бомбами в провинции Дамаск. Дежурными силами ПВО вооруженных сил САР из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "БУК-М2Э" уничтожены две ракеты и шесть управляемых авиационных бомб. В результате израильских авиаударов погибло пять сирийских военнослужащих", - сказал Егоров.

Он добавил, что "за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ). Все три - в провинции Алеппо. В результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе Урум-эс-Сугра, ранен один сирийский военнослужащий".