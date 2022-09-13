Израильская фирма поставила Украине через Польшу системы нейтрализации беспилотников

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Израильская оборонная фирма без согласия правительства поставила системы обнаружения и нейтрализации беспилотников Украине при посредничестве Польши. Об этом сообщила во вторник газета The Times of Israel со ссылкой на свой дочерний сайт Zman Yisrael.

Газета отмечает, что правительство Израиля выступает против поставок Украине наступательных и передовых оборонительных систем из-за "особых отношений" с РФ, ограничиваясь отправкой Киеву касок, защитных жилетов и медикаментов.

В министерстве обороны Израиля пояснили, что системы борьбы с беспилотниками относятся к разряду передовых оборонных технологий и потому не подлежат продаже Киеву.

Как пишет издание, компания уведомила оборонное ведомство, что продала антидроны Польше и не знала, что Варшава действовала как посредник и передала эти комплексы Киеву.

Но источник в оборонной фирме сообщил сайту, что системы защиты от беспилотников продавались через Польшу, чтобы обойти запрет правительства на их поставки Украине.

The Times of Israel пишет, что не располагает комментарием министерства обороны Израиля, однако предполагает, что "правительство страны, похоже, не было заинтересовано в срыве данной сделки".