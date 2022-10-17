Правительство Швеции возглавил правоцентрист Ульф Кристерссон

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Шведский парламент избрал премьер-министром лидера правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона, сообщает АР.

За него проголосовали 176 депутатов, против - 173. Предполагается, что 18 октября Кристерссон представит новый состав правительства.

Парламентские выборы в Швеции прошли 11 сентября, на них большинство набрал блок правых партий, в который входит и Умеренная коалиционная партия.Правые получили 176 мандатов, а блок левых под руководством бывшего премьер-министра Магдалены Андерссон - 173.