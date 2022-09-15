Премьер Швеции подала в отставку
Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в четверг официально подала в отставку после того, как блок левых партий под ее руководством на выборах не смог получить большинство в Риксдаге, сообщают шведские СМИ.
Андерссон встретилась со спикером парламента Андреасом Норленом, которого проинформировала о своем решении.
При этом, Андерссон будет продолжать выполнять обязанности премьера до того момента, пока не будет сформировано новое правительство.
Спикер Риксдага позже в четверг, как ожидается, попросит лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона сформировать правительство.
Ранее сообщалось, что по итогам результатов выборов в Швеции блок правых партий получил 176 мест в парламенте, а блок левых под руководством Андерссон - 173. Всего в Риксдаге 349 мест.
Андерссон занимает пост премьера Швеции с 2021 года. Она стала первой женщиной-главой правительства страны.
Срок полномочий Ригсдага составляет четыре года, в него избирается 349 депутатов. Конституционное большинство составляет 175 депутатов.
В этом году выборы прошли на фоне решения Швеции о присоединении к НАТО. 18 мая Швеция, а также Финляндия, передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.
Местные СМИ отмечают, что партия Кристерссона выступает в поддержку членства Швеции в НАТО.