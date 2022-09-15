Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:04

Премьер Швеции подала в отставку

Премьер Швеции подала в отставку
Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон
Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон в четверг официально подала в отставку после того, как блок левых партий под ее руководством на выборах не смог получить большинство в Риксдаге, сообщают шведские СМИ.

Андерссон встретилась со спикером парламента Андреасом Норленом, которого проинформировала о своем решении.

При этом, Андерссон будет продолжать выполнять обязанности премьера до того момента, пока не будет сформировано новое правительство.

Спикер Риксдага позже в четверг, как ожидается, попросит лидера Умеренной коалиционной партии Ульфа Кристерссона сформировать правительство.

Ранее сообщалось, что по итогам результатов выборов в Швеции блок правых партий получил 176 мест в парламенте, а блок левых под руководством Андерссон - 173. Всего в Риксдаге 349 мест.

Андерссон занимает пост премьера Швеции с 2021 года. Она стала первой женщиной-главой правительства страны.

Срок полномочий Ригсдага составляет четыре года, в него избирается 349 депутатов. Конституционное большинство составляет 175 депутатов.

В этом году выборы прошли на фоне решения Швеции о присоединении к НАТО. 18 мая Швеция, а также Финляндия, передали заявки на вступление в НАТО, а 5 июля в штаб-квартире альянса в Брюсселе были подписаны протоколы об их присоединении к блоку.

Местные СМИ отмечают, что партия Кристерссона выступает в поддержку членства Швеции в НАТО.

Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Ирана заявил об отказе присоединяться к санкциям против России

В Баку сообщили о гибели 71 азербайджанского военного в боях на границе с Арменией

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

МИД РФ подтвердил, что Лавров выступит на Генассамблее ООН

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Производители нефти и газа США не верят, что смогут спасти Европу от кризиса

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества

Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества
Военная операция на Украине

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Песков заявил, что гарантировать безопасность Украины может только ее руководство

Опрос показал, что 45% американцев одобряют деятельность Байдена

Опрос показал, что 45% американцев одобряют деятельность Байдена
Военная операция на Украине

Группа из 120 украинских десантников уничтожена при попытке высадки в Херсонской области

Депутаты в Нур-Султане поддержали переименование столицы Казахстана в Астану

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции

В НСПК не зафиксировали проблем с приемом карт "Мир" в Турции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });