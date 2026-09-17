На выборах в парламент Швеции победил оппозиционный блок левоцентристских партий

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Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Оппозиционный левоцентристский блок партий одержал победу на парламентских выборах в Швеции, сообщают в четверг западные СМИ.

Так, оппозиционный альянс получила 176 мест в парламенте. В него входят Социал-демократическая рабочая партия (СДРП), Левая партия, Партия зеленых и Партия центра.

В то же время правый политический блок обеспечил себе 173 места. В него входят Умеренная коалиционная партия, Либеральная партия, партия Христианских демократов и поддерживающая их партия Шведских демократов.

Оппозиционную коалицию возглавляет Магдалена Андерссон - лидер СДРП, которая занимала пост премьер-министра Швеции с 2021 по 2022 год. С 2022 года премьер страны - Ульф Кристерссон, он же - глава правого блока и председатель Умеренной коалиционной партии.

Выборы в однопалатный 349-местный шведский парламент (риксдаг) прошли 13 сентября. Избирательная явка составила около 80%.