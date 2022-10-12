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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Лидеру блока правых партий Швеции дали еще два дня на формирование правительства

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Лидер правоцентристской Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон не смог сформировать правительство за отведенное время и получил еще два дня для завершения процесса, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Мы двигаемся в сторону формирования правительства в ближайшие дни. Есть еще несколько деталей, которые мы хотим прояснить", - сказал Кристерссон по итогам двухнедельных переговоров с другими правоцентристскими партиями.

Он не стал уточнять, о каких деталях идет речь. Также Кристерссон не отметил, какие партии могут попасть в правительство.

В среду он встретился со спикером шведского парламента Андреасом Норленом, чтобы рассказать о ходе переговоров. После этого Норлен заявил, что согласился дать ему еще два дня на завершение формирования правительства.

По итогам результатов выборов в Швеции блок правых партий, в который входит Умеренная коалиционная партия, получил 176 мест в парламенте, а блок левых под руководством бывшего премьер-министра Магдалены Андерссон - 173. Всего в Риксдаге 349 мест.

Швеция Ульф Кристерссон
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