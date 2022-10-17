В ДНР сообщили, что проводят обмен пленными с Киевом по формуле 110 на 110

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Обмен пленными с Украиной по формуле 110 на 110 проходит сегодня, в понедельник, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем, в основном, женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ", - заявил Пушилин.

Ранее в понедельник Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что 11 военнослужащих НМ были освобождены в рамках обмена пленными между ЛНР и Украиной 16 октября.