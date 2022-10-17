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Одиннадцать военных ЛНР освобождены в рамках обмена пленными между Луганском и Киевом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Одиннадцать военнослужащих Народной милиции Луганской народной республики освобождены в рамках обмена пленными между ЛНР и Украиной 16 октября, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Ночью 16 октября 2022 г. в Луганскую народную республику прибыла группа из 11 военнослужащих Народной милиции, освобожденных из украинского плена в рамках договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых благодаря непосредственному участию руководства ЛНР и РФ", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что освобожденные из плена военнослужащие были доставлены в одно из медицинских учреждений ЛНР "для оценки их физического и морально-психологического состояния, а также оказания им необходимой медицинской помощи и реабилитации после истязаний, которым военнослужащие подверглись во вражеском плену".

О количестве переданных украинской стороне пленных военнослужащих в Народной милиции ЛНР не сообщают.

Хроника 24 февраля – 17 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Украина
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