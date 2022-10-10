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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

SpaceX планирует запустить на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская компания SpaceX готовится запустить на орбиту в октябре очередную группу из нескольких десятков мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX ожидается во второй половине октября. Он будет осуществлен с 40-го стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде.

Запуск станет 65-м по счету с мая 2019 года выводом на орбиту группы интернет-спутников в рамках проекта Starlink. Последний был осуществлен 6 октября. На орбиту тогда были выведены 52 интернет-спутника.

SpaceX запустила уже около 3,5 тыс. спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Примерно 3,2 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX Starlink
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