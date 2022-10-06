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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море

Южная Корея, США и Япония начали совместные учения в Японском море
Архивное фото
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Южная Корея, США и Япония в четверг приступили к совместным военно-морским учениям в Японском море с целью отработать навыки противодействия ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР, сообщает "Рёнхап".

Учения проходят в международных водах. К ним, в частности, привлекли южнокорейский эскадренный миноносец типа "Король Седжон Великий", японский эскадренный миноносец тип "Конго" и американский эсминец типа "Арли Бёрк" USS "Бенфолд", который состоит в авианосной ударной группе ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган".

Военные трех стран действуют в соответствии со сценарием, по которому КНДР запускает баллистическую ракету, а им надо засечь ее, отследить полет и перехватить ее.

В миреКНДР назвала пуски ракет ответными мерами на действия США в районе Корейского полуостроваЧитать подробнее

Ранее Южная Корея, США и Япония проводили учения в Японском море 30 сентября. В этот раз маневры начались вскоре после того, как в четверг Северная Корея выпустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты малой дальности.

В минувший вторник южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян испытал ракету средней дальности. По их словам, запуск произошел утром во вторник из Мупен-ри в северной провинции Чаган в 7:23 утра (1:23 по московскому времени). Она пролетела около 4,6 тыс. км над Японией и упала в Тихий океан.

Затем, в среду, "Ренхап" сообщало, что атомный авианосец США "Рональд Рейган" передислоцируют в воды к востоку от Южной Кореи в знак готовности союзников противостоять провокациям КНДР.

В свою очередь в МИД КНДР заявили, что Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и американских союзников в районе Корейского полуострова. В заявлении ведомства отмечалось, что "КНДР наблюдает за тем, как США создают серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в его окрестностях, передислоцируя ударную авианосную группировку к берегам Корейского полуострова".

Японское море США Южная Корея Япония КНДР
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