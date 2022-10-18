Опрос показал, что британские консерваторы хотели бы возвращения Джонсона на пост премьера

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Консервативной партии Великобритании считают, что нынешний премьер-министр страны Лиз Трасс не соответствует занимаемой должности, и хотели бы возвращения Бориса Джонсона - таковы данные опроса, проведенного службой изучения общественного мнения YouGov.

"Большинство членов Консервативной партии хотели бы отставки Лиз Трасс, а самую предпочтительную замену ей они видят в Борисе Джонсоне", - приводит во вторник телеканал Sky News детали опроса.

"Лишь 25% проголосовали бы за Лиз Трасс на новых выборах, в то время как за Бориса Джонсона - 63% опрошенных", - отмечает YouGov.

В опросе, который прошел 17-18 октября, приняли участие 530 представителей Консервативной партии. Он состоялся спустя шесть недель после утверждения Лиз Трасс на посту премьера.

Ранее в интервью "Би-би-си" Лиз Трасс заявила, что намерена остаться на посту, несмотря на призывы ряда парламентариев уйти. "Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах. Очень важно, что я была избрана на этот пост, чтобы служить стране. Мы сталкиваемся с очень сложными временами, мы не можем терять время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам", - сказала она.

При этом Трасс признала ошибки и принесла за них извинения. "Я действительно хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела помочь людям справиться с их счетами за электроэнергию, решить проблему высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро. Я признала это. Я назначила нового министра финансов с новой стратегией восстановления экономической стабильности", - отметила премьер.