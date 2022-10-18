Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Опрос показал, что британские консерваторы хотели бы возвращения Джонсона на пост премьера

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - В Консервативной партии Великобритании считают, что нынешний премьер-министр страны Лиз Трасс не соответствует занимаемой должности, и хотели бы возвращения Бориса Джонсона - таковы данные опроса, проведенного службой изучения общественного мнения YouGov.

"Большинство членов Консервативной партии хотели бы отставки Лиз Трасс, а самую предпочтительную замену ей они видят в Борисе Джонсоне", - приводит во вторник телеканал Sky News детали опроса.

В миреБританские парламентарии-консерваторы призвали премьер-министра Трасс уйти в отставкуБританские парламентарии-консерваторы призвали премьер-министра Трасс уйти в отставкуЧитать подробнее

"Лишь 25% проголосовали бы за Лиз Трасс на новых выборах, в то время как за Бориса Джонсона - 63% опрошенных", - отмечает YouGov.

В опросе, который прошел 17-18 октября, приняли участие 530 представителей Консервативной партии. Он состоялся спустя шесть недель после утверждения Лиз Трасс на посту премьера.

Ранее в интервью "Би-би-си" Лиз Трасс заявила, что намерена остаться на посту, несмотря на призывы ряда парламентариев уйти. "Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах. Очень важно, что я была избрана на этот пост, чтобы служить стране. Мы сталкиваемся с очень сложными временами, мы не можем терять время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам", - сказала она.

При этом Трасс признала ошибки и принесла за них извинения. "Я действительно хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела помочь людям справиться с их счетами за электроэнергию, решить проблему высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро. Я признала это. Я назначила нового министра финансов с новой стратегией восстановления экономической стабильности", - отметила премьер.

Великобритания Борис Джонсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Страны Европы переживают новую волну коронавируса

Турция испытала баллистическую ракету малой дальности

Датские власти сочли причиной ЧП на "Северных потоках" хорошо спланированные мощные взрывы

Датские власти сочли причиной ЧП на "Северных потоках" хорошо спланированные мощные взрывы

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Совета Федерации

Лимит цен на газ пока не стоит на повестке дня ЕС

Лимит цен на газ пока не стоит на повестке дня ЕС

Аккаунты Совета Федерации на YouTube заблокированы

Киргизские Бакай банк и Доскредобанк перестали обслуживать карты "Мир"

Всемирный банк признал необслуживаемым кредитный портфель в Белоруссии

В Казахстане отметили снижение числа прибывающих в страну россиян

Что случилось этой ночью: вторник, 18 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });