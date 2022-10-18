Трасс заявила, что не собирается покидать свой пост

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Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что намерена остаться на своем посту, несмотря на призывы ряда парламентариев уйти.

"Я буду во главе Консервативной партии на следующих всеобщих выборах. Очень важно, что я была избрана на этот пост, чтобы служить стране. Мы сталкиваемся с очень сложными временами, мы не можем терять время на разговоры о Консервативной партии вместо того, чтобы делать то, что мы должны. Это мое послание коллегам", - сказала Трасс в интервью телеканалу BBC.

Она также признала свои ошибки и принесла извинения.

"Я действительно хочу взять на себя ответственность и извиниться за допущенные ошибки. Я хотела помочь людям справиться с их счетами за электроэнергию, решить проблему высоких налогов, но мы зашли слишком далеко и слишком быстро. Я признала это. Я назначила нового министра финансов с новой стратегией восстановления экономической стабильности", - отметила премьер.

Экс-министр финансов Квази Квартенг ушел в отставку спустя 38 дней своей работы, на его место был назначен Джереми Хант.

Квартенг занял пост министра финансов в начале сентября этого года, его предшественник Надим Захави проработал в этой должности около двух месяцев.

Две недели спустя после вступления в должность Квартенг представил Палате общин план правительства, предусматривающий масштабное снижение налогов для физических и юридических лиц, а также иные налоговые послабления с целью поддержать экономику страны, столкнувшуюся с угрозой рецессии. Анонсированный план вызвал опасения экономистов в связи с ожидаемым ростом дефицита госбюджета, что, в свою очередь, привело к скачку доходности гособлигаций и обвалу курса фунта стерлингов.

Для смягчения последствий Банку Англии пришлось приостановить запланированное начало продажи госбондов и вместо этого снова начать покупать долговые бумаги.

По оценкам британского Агентства по управлению госдолгом (Debt Management Office, DBO), потребности государственного бюджета в заимствованиях в текущем финансовом году составят 234,1 млрд фунтов, что почти в полтора раза больше, чем ожидалось ранее.