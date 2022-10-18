В РФ выявили минимальное с конца июля число случаев коронавируса

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил почти 9,5 тыс. случаев, скончался 91 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 9 474 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 937 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 220,7%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 74 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 604 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 10 403 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 929. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончался 91 человек, накануне сообщалось о 92 умерших.

"Выздоровели за сутки 20 252 человека, или на 39,5% больше в сравнении с 17 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 324 431 случай заражения коронавирусной инфекцией, 389 084 умерших и 20 638 610 выздоровевших.