Глава Минздрава Германии призвал ужесточить меры против COVID-19

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах высказал обеспокоенность ситуацией с коронавирусомв стране, призвав ужесточить меры против распространения заболевания, сообщает в пятницу Associated Press.

"Направление, в котором мы движемся, не является хорошим", - заявил Лаутербах журналистам в Берлине. Он высказался за возвращение обязательного ношения масок в помещениях - меры, от которой в Германии почти отказались. Сейчас маски требуется носить только в общественном транспорте, медицинских учреждениях и домах престарелых.

По словам министра, федеральным землям сейчас стоит начать вводить частичные ограничения и более строгие - позже. Он также отметил, что важно продолжать вакцинацию, заявив, что риск смерти у людей старше 60 лет снижается на 90% после четвертого укола.

За сутки в Германии было выявлено около 114 тыс. случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 165 смертей от последствий заболевания. При этом заболеваемость выросла в Баварии, где с 17 сентября по 3 октября впервые за два года проходил Октоберфест. Лаутербах заявил, что организаторы фестиваля могли бы более ответственно отнестись к мерам для ограничения распространения вируса, например, сделать обязательным тестирование на COVID-19 для посетителей.

За весь период пандемии в Германии было выявлено около 34,5 млн случаев заражения коронавирусом и около 151 тыс. смертей от последствий заболевания.