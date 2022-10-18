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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО

Суровикин назвал напряженной обстановку в зоне проведения СВО
Сергей Суровикин
Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Украинские силы стремятся прорвать российскую оборону в ряде районов, обстановка в зоне проведения специальной военной операции напряженная, сообщил командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе СВО Сергей Суровикин.

"В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную", - сообщил журналистам Суровикин во вторник.

По его данным, украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск, это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направлений.

"Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки", - сообщил он.

По словам Суровикина, ежедневные потери украинский стороны составляют от 600 до 1 тыс. человек.

Он отметил, что российские военные не стремятся к высоким темпам продвижения в зоне проведения специальной военной операции. "У нас иная стратегия. Об этом уже говорил Верховный Главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично "перемалываем" наступающего противника. Тем самым не только минимизируются свои потери, но и значительно сокращается количество жертв среди мирного населения", - сказал Суровикин.

Российские военные наносят удары по объектам инфраструктуры, влияющим на боеспособность украинских войск, параллельно идет работа по наращивания численного состава задействованных соединений, сообщил командующий Объединенной группировкой войск.

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