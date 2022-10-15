Власти Херсонской области сообщили о попытке наступления украинских военных

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подразделения украинской армии в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав, сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские военные "попытались сегодня начать наступление в районе Дудчаны в направлении Берислава, было произведено фактически несколько обстрелов". "Пока ничего жесткого не наблюдаем, но смотрим, как в течение дня будут события развиваться", - сказал Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что жители правобережной части Херсонской области имеют возможность выехать в безопасные регионы РФ.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой оказать содействие в выезде жителей области в другие регионы из-за ежедневных обстрелов. В числе мест, куда могли бы отправиться херсонцы, он назвал Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин позднее заявил, что правительство будет содействовать властям Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ, всех обеспечат бесплатным проживанием.

Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. По итогам референдума 23-27 сентября область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ.