Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Власти Херсонской области сообщили о попытке наступления украинских военных

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Подразделения украинской армии в ночь на субботу предприняли попытку наступления в Херсонской области в районе дороги Дудчаны-Берислав, сообщил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, украинские военные "попытались сегодня начать наступление в районе Дудчаны в направлении Берислава, было произведено фактически несколько обстрелов". "Пока ничего жесткого не наблюдаем, но смотрим, как в течение дня будут события развиваться", - сказал Стремоусов в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что жители правобережной части Херсонской области имеют возможность выехать в безопасные регионы РФ.

13 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству РФ с просьбой оказать содействие в выезде жителей области в другие регионы из-за ежедневных обстрелов. В числе мест, куда могли бы отправиться херсонцы, он назвал Крым, Ростовскую область, Краснодарский и Ставропольский край. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин позднее заявил, что правительство будет содействовать властям Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах РФ, всех обеспечат бесплатным проживанием.

Херсонская область почти полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации. По итогам референдума 23-27 сентября область вышла из состава Украины и присоединилась к РФ.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 13,4 тыс. человек

Минюст признал иноагентами журналистов Низовцева, Дзядко и соратницу Навального Ярмыш

Минюст признал иноагентами журналистов Низовцева, Дзядко и соратницу Навального Ярмыш

Что произошло за день: пятница, 14 октября

Власти Запорожской области опровергли слухи об эвакуации

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заверило, что частичная мобилизация не коснется женщин

Citi свернет почти весь бизнес в России к концу I квартала 2023г

Президент РФ даст поручение СБ РФ проверить процесс подготовки мобилизованных

Военная операция на Украине

Путин пока не видит необходимости в массированных ударах по Украине

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято

Путин счел, что решение о запуске уцелевшей нитки СП2 вряд ли будет принято
Военная операция на Украине

Президент РФ сообщил, что мобилизацию завершат в течение двух недель

Президент РФ сообщил, что мобилизацию завершат в течение двух недель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });