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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

США выразили готовность предотвращать передачу РФ "опасных вооружений" санкциями

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - США готовы вводить санкции, чтобы предотвратить передачу России иранских беспилотников, якобы используемых в ходе специальной военной операции на Украине.

В миреВ ЕС планируют ввести санкции против Ирана за беспилотникиЧитать подробнее

"Мы полны решимости работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу опасного вооружения России", - говорится в сообщении, распространенном американским госдепом.

"Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем, кто причастен к этим передачам", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В госдепе добавили, что США также продолжат наращивать помощь Украине в области безопасности, включая средства противовоздушной обороны.

Ранее высокопоставленный чиновник Евросоюза сообщил журналистам, что вопрос о предполагаемом использовании Россией на Украине беспилотников иранского производства войдет в дискуссию европейских лидеров на саммите ЕС 20-21 октября.

"Что касается санкций против Ирана, то мы надеемся, что они будут утверждены до Европейского совета", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их на условии анонимности в Брюсселе в среду с повесткой саммита и отвечая на вопрос о возможности введения санкций против Ирана за беспилотники.

Россия и Иран отрицают использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине.

Россия Иран США Украина
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