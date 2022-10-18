В Кремле нет данных об использовании РФ иранских дронов на Украине

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией об использовании российскими войсками иранских беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине.

Сообщения о том, что Россия якобы использует иранские дроны в операции на Украине, Пескова попросили прокомментировать в ходе общения с журналистами во вторник. У пресс-секретаря спросили, покупала ли РФ дроны у Ирана.

"Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны", - сказал Песков.

У него еще раз уточнили, не используются ли иранские дроны на Украине.

"Нет, мы не располагаем такой информацией", - сказал Песков.