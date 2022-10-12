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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

США задумались о запрете импорта алюминия или санкциях против "Русала"

США задумались о запрете импорта алюминия или санкциях против "Русала"
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на ввоз российского алюминия. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с процессом принятия решений.

Белый дом рассматривает три варианта: полный запрет; повышение тарифов до столь высокого уровня, который будет соответствовать полному запрету, или введение санкций в отношении ключевого российского производителя ОК "Русал". "Русал" уже был фигурантом SDN list в 2018 году, но был выведен оттуда в результате реализации сделки по отказу основателя компании Олега Дерипаски от контроля.

На российские поставки традиционно приходится около 10% от общего объема импорта алюминия в США. В августе Россия была третьим по величине экспортером в США.

Санкции будут иметь далеко идущие последствия для глобального рынка алюминия, потенциально вынуждая потребителей в США и других странах спешить с поиском замены металла.

Русал США
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