"Русал" счел спекуляциями сообщения о повторном включении в санкционный список США

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - "Русал" по-прежнему в полной мере соблюдает все требования OFAC, сообщения о возможном повторном включении в санкционный список США не соответствуют действительности, заявил глава совета директоров En+ Кристофер Бернем.

Ранее о том, что администрация США рассматривает эмбарго на алюминий из России или санкции в отношении "Русала", сообщило агентство Bloomberg.

"Статья попросту не соответствует действительности. Мы по-прежнему в полной мере соблюдаем все требования OFAC, включая условия снятия санкций, согласованные в 2018 году, и твердо намерены выполнять наши контракты в США и по всему миру", - заявил Бернем.

Он напомнил, что в 2018 году, когда США ввели санкции против "Русала", цена на алюминий на LME подскочила на 29%, и "американские производители бросились искать альтернативный материал".

"Подобные спекуляции безответственны и могут быть выгодны только нашим конкурентам, которые публично выступают за ограничение нашего доступа на рынок", - считает он.