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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:29

Falcon 9 заменит "Союз" в запуске телескопа Euclid в 2023 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель компании SpaceX Falcon 9 заменит российскую ракету "Союз" в запуске телескопа Euclid в 2023 году. Об этом заявил гендиректор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер.

"Страны-члены ESA приняли решение, что запуск Euclid и Hera следует предложить провести на ракете Falcon 9, а миссию EarthCare – на (ракете-носителе) Vega-C", - сказал Ашбахер на пресс-конференции в четверг.

"Даты запусков следующие: 2023 год для Euclid, начало 2024 года для EarthCare и конец 2024 года для Hera", - сообщил он.

17 марта в ESA заявили, что агентство изучает возможность использования альтернативных ракет-носителей после отмены запусков российских ракет "Союз" с космодрома Куру.

Среди проектов по обслуживанию космических аппаратов, которые были приостановлены из-за отзыва сотрудников "Роскосмоса" с космодрома Куру, в заявлении ESA были названы спутники Galileo M10, Galileo M11, EarthCare и телескоп Euclid.

24 февраля в США и ЕС сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса", объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

SpaceX Falcon 9 Euclid Союз
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