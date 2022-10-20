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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Орбан назвал идею ЕС по ограничению цены на газ из России экономическим самоубийством

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал брюссельский план по ограничению цены на газ из России экономическим самоубийством, которое не поможет Украине.

"Последний план Брюсселя по введению ограничений на цены на газ эквивалентен полному газовому эмбарго для Венгрии. Совершение экономического самоубийства не поможет Украине. Я ожидаю большую дискуссию на грядущем Совете ЕС", - написал Орбан в твиттере.

В Брюсселе 20-21 октября проходит саммит ЕС, на повестке обсуждений - энергетика, Украина, международные отношения, включая темы Ирана и Китая. Ожидается, что на саммите состоится дискуссия вокруг предложения Еврокомиссии по ограничению цен на газ для снижения стоимости электроэнергии. Однако на данный момент она будет носить общий характер.

Орбан регулярно высказывается с негативом относительно политики Евросоюза по энергоресурсам, а также в отношении других санкций против России. Венгрия утверждает, что уже заключила контракты с Россией, гарантирующие поставки газа.

Виктор Орбан Венгрия
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