Орбан назвал санкции против России выстрелом Брюсселя "себе в легкие"

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз совершил ошибку, введя санкции против России, поскольку они оказали сильный негативный эффект на европейскую экономику, заявил в эфире радиостанции Kossuth Radio премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Сначала я думал, что мы просто выстрелили себе в ногу, но оказалось, что европейская экономика выстрелила себе в легкие и задохнулась, - сказал он. - Брюссель должен признать, что это было ошибкой, что санкции не достигли своей цели, и даже, напротив, оказали противоположный эффект".

Он считает, что санкции против России наказали саму Европу еще больше.

По словам Орбана, Европа теперь сталкивается с огромными экономическими проблемами, а цены на электричество выросли в пять раз, на газ - в три. "Некоторым странам придется столкнуться с нехваткой энергоресурсов, у Венгрии будет газ, но по очень высокой цене", - сказал он.

13 июля власти Венгрии решили ввести "режим ЧС в сфере энергетики" и принять ряд ограничительных мер. В рамках плана действий в этом режиме Венгрия с 1 августа запретит экспорт энергоносителей.

Ранее этим летом ЕС согласовал эмбарго на поставки нефти из России. Предполагается, что меры вступят в силу через несколько месяцев. Однако премьер Венгрии Виктор Орбан добился того, что эмбарго не коснется поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба". По этому трубопроводу нефть получает, в частности, Венгрия.