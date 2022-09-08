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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Премьер Венгрии заявил, что 11 тысяч санкций ЕС не смогли ослабить Россию

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские санкции в отношении России потерпели неудачу, и что Европа теперь может испытывать нехватку энергии.

"Из-за санкций и из-за конфликта Европа может остаться без энергии. Против России введены 11 тыс. санкций, но попытки ослабить Россию провалились", - приводит слова Орбана агентство EFE.

По словам премьера, растущая инфляция и нехватка энергии может "поставить Европу на колени".

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В то же время Орбан заверил, что Венгрии нехватка энергии не грозит: "Здесь недостатка энергии не будет. В Венгрии энергии хватит всем".

"Политика санкций ЕС не достигла желаемого эффекта, а цены на энергию возросли", - констатировал в свою очередь глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйаш.

Он отметил, что в ответ на складывающуюся ситуацию правительство приняло постановление о сокращении потребления газа в государственных учреждениях на четверть. Кроме того, в общественных учреждениях, в том числе и школах, температура не должна превышать 18 градусов.

EFE напоминает, что Венгрия закупает в России 85% от общих объемов потребляемого в стране газа и 60% потребляемой в стране нефти. Венгрии, наравне с Чехией и Словакией, удалось добиться исключения на введение эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС.

Венгрия Виктор Орбан
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