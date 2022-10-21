Орбан заявил, что уверенному газоснабжению Венгрии ничего не угрожает

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан Фото: АР/ТАСС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Венгрия находится в безопасности в плане газоснабжения, заверил венгерский премьер Виктор Орбан.

"Для нас сделано исключение в том, что касается ограничений цен на газ, поэтому газоснабжению Венгрии ничего не угрожает", - приводит европейская пресса выдержки из сообщения, опубликованного Орбаном в соцсетях.

Он отметил, что даже если в Европе будут осуществляться совместные закупки газа, "это не будет обязательным для Венгрии".

Ранее Орбан назвал экономическим самоубийством брюссельский план по ограничению цены на газ из России.

Европейский совет договорился в ночь на пятницу взять за основу предложения Европейской комиссии (ЕК) для работы над мерами по борьбе с энергетическим кризисом.

"Мы заключили соглашение по энергетической теме, над которой (...) много работали и добивались прогресса", - заявил председатель Евросовета Шарль Мишель после дебатов европейских лидеров по центральному вопросу проходящего в Брюсселе саммита ЕС - энергетическому кризису.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что теперь есть хороший план для работы над ценами на энергию. На следующей неделе соответствующие предложения Еврокомиссии обсудит Совет ЕС по энергетике.