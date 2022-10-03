ВКС России нанесли удар по объектам "Джабхат ан-Нусры"

Ликвидировано 13 боевиков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские ВКС уничтожили объекты террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Идлибской зоне деэскалации, которые представляли угрозу безопасности военнослужащим российской группировки и правительственных войск САР, заявил на брифинге в понедельник замруководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

"В результате нанесения групповых авиационных ударов по подземным укрытиям незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Руайха и Мсибин ликвидированы 13 боевиков, в том числе полевые командиры Абу Юсеф Аш-Шами и Халед аль-Юсеф (Абу Омар), 22 члена террористической группировки получили тяжелые ранения", - проинформировал Егоров.

Также ударами ВКС России уничтожен склад с вооружением террористов, на котором находились четыре пусковые установки реактивных снарядов кустарного производства, зенитная установка ЗУ-23 и стрелковое оружие, добавил он.

"Уничтожение подземных укрытий террористов позволило предотвратить готовившиеся ими резонансные диверсионно-террористические акции на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирии и на объектах сирийских правительственных сил", - подчеркнул замруководителя ЦПВС.