Представители Швеции начали переговоры о выдаче Турции подозреваемых террористов

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Делегация из Минюста Швеции начала в Турции переговоры с турецкими чиновниками на предмет экстрадиции граждан, которых Анкара считает террористами, сообщает АР. По сведениям агентства, переговоры продолжатся 6 октября.

Отмена запрета поставок вооружения Анкаре, а также выдача тех, кого Анкара считает террористами, были условиями согласия Турции на вступление Швеции и Финляндии в НАТО. 28 июня на саммите НАТО был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором Финляндия и Швеция пообещали вместе с Турцией бороться с терроризмом. После этого Турция все же поддержала заявку северных стран на вступление в НАТО.

На данный момент вступление Швеции в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали это только Турция и Венгрия.

В конце сентября Швеция объявила, что отменит эмбарго на экспорт вооружений, введенное в отношении Анкары в 2019 году после военной операции Турции против курдов в Сирии.

15 сентября Минюст Турции раскритиковал Швецию и Финляндию за промедление с вопросами о выдаче Анкаре подозреваемых в терроризме. 1 октября президент Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания.