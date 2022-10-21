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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Эрдоган призвал Запад отменить санкции для победы над энергетическим кризисом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Странам Запада надо отказаться от санкций против других государств, в том числе Ирана и Венесуэлы, чтобы урегулировать мировой энергетический кризис, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит "Аль-Арабийя".

"Всему миру нужны нефть и газ из Венесуэлы (...) С другой стороны, действует эмбарго на поставки иранской нефти", - сказал он.

"Отмените эти санкции (...) если вы хотите снижения цен, откажитесь от эмбарго против стран, которые предложат свою продукцию на рынке", - призвал Эрдоган.

Европейский совет договорился взять за основу предложения Европейской комиссии для работы над мерами по борьбе с энергетическим кризисом. До этого глава Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность, что разрабатываемые ЕС меры по снижению цен на энергоносители быстро дадут плоды.

Турция Реджеп Тайип Эрдоган Венесуэла Иран Еврокомисия
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