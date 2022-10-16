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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Миллер заявил, что ограничение цен на газ РФ в Европе повлечёт прекращение поставок

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Попытка ограничить цену на российский газ в Европе повлечет за собой прекращение поставок, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение - конечно нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", - сказал глава газового концерна.

Механизм защиты в том числе от "потолка цен" был предусмотрен в мартовском указе президента РФ "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

В соответствии с документом оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях. Для этого в Газпромбанке для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

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"Запрещается дальнейшая поставка газа в случае если срок оплаты поставленного по этому контракту газа наступил, иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, и (или) не в полном объеме, и (или) на счет в банке, не являющемся уполномоченным банком", - оговариваются в указе варианты вне данного регулирования.

газ Европа Газпром Алексей Миллер
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