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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:04

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек

Число жертв наводнений в Пакистане выросло до 1208 человек
Фото: АР/ТАСС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Жертвами наводнений в Пакистане стали уже 1208 человек, пишет газета Dawn со ссылкой на Национально управление по работе с последствиями катастроф. Пострадавшими считаются 6082 человека.

Число погибших за последние сутки увеличилось на 19.

В общей сложности наводнения, которые продвигаются с севера страны на юг, затронули 33 млн человек, около 1 млн жилых домов разрушено или затоплено.

Медики предупреждают о вспышках заболеваний в наиболее пострадавших районах, в частности о кожных и кишечных инфекциях.

Наводнения вызваны разливом рек, уровень воды в которых повысился из-за рекордно обильных муссонных дождей и таяния ледников в Гималаях. Власти Пакистана считают причиной этих явлений глобальное потепление, отмечает АР. Ситуация в 2022 году, по их мнению, хуже, чем 2010 году, когда из-за наводнений погибли 1,7 тысячи человек.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф ранее заявил, что на страну обрушились самые сильные за последние десятилетия проливные дожди, которые привели к серьезным наводнениям. По его словам, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна за последние 30 лет".

В страну самолетами привозят гуманитарную помощь. Международный валютный фонд, отмечая, что в Пакистане в августе инфляция составила 27,3% впервые с мая 1975 года, предупредил, что из-за последствий наводнений и экономического кризиса в стране возможны протесты и беспорядки, пишет газета The News.

Наводнения в Пакистане

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Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции ПакистанаПовреждено почти 3 тыс. км дорог и 129 мостов, что заблокировало доступ к районам, которым был причинен значительный ущербНаводнения затронули 33 млн жителей страныПо словам премьер-министра Пакистана, нынешняя ситуация с ливнями "беспрецедентна для последних 30 лет"Повреждено около 1 млн жилых домовСвыше 330 тыс. человек эвакуировали в провинции Хайбер-Пахтунхва в связи с наводнениямиВласти Пакистана объявили в стране чрезвычайное положениеВ страну начала поступать международная помощьСогласно пакистанским властям, ситуация с наводнениями этого года хуже, чем в 2010 году, когда в результате стихии погибли 1,7 тыс. человек
Стихия достигла катастрофических масштабов, затронув все четыре провинции Пакистана
Пакистан Шахбаз Шариф МВФ
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