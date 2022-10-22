Что случилось этой ночью: суббота, 22 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст признал журналиста Михаила Зыгаря СМИ-иноагентом. Одновременно, физлицами-иноагентами признаны Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина) и 6 других лиц.

- Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на его соратника.

- Трамп вызван в комитет Конгресса для дачи показаний по событиям 6 января 2021 года. Комитет считает, что экс-президент должен до 4 ноября передать все необходимые документы, и дать показания под присягой.

- FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах. Сессия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force), которая завершилась в Париже, наложила дополнительные ограничения на РФ.

- Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками. Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562".