Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Что случилось этой ночью: суббота, 22 октября

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минюст признал журналиста Михаила Зыгаря СМИ-иноагентом. Одновременно, физлицами-иноагентами признаны Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр (Шадрина) и 6 других лиц.

- Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на его соратника.

- Трамп вызван в комитет Конгресса для дачи показаний по событиям 6 января 2021 года. Комитет считает, что экс-президент должен до 4 ноября передать все необходимые документы, и дать показания под присягой.

- FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах. Сессия Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force), которая завершилась в Париже, наложила дополнительные ограничения на РФ.

- Минобороны РФ сообщило о запуске с Плесецка ракеты "Союз-2.1в" с двумя военными спутниками. Космическим аппаратам присвоены порядковые номера "Космос-2561" и "Космос-2562".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На складе Минобороны Узбекистана на западе страны произошел взрыв

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

Токаев заявил, что Казахстан не пойдет по пути политизации языкового вопроса

Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

Борис Джонсон готов снова бороться за пост британского премьера

FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

Что произошло за день: пятница, 21 октября

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

Лидер палаты общин Мордонт будет баллотироваться на пост британского премьера

Министры обороны РФ и США обсудили по телефону ситуацию на Украине

Пандемия коронавируса

Pfizer намерен продавать вакцину от COVID-19 в США не дешевле чем за $110 за дозу

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение

В Приднестровье объявлено чрезвычайное экономическое положение
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });