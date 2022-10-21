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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

Трамп вызван в комитет Конгресса для дачи показаний по событиям 6 января 2021 года

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Специальный комитет Палаты представителей США, расследующий беспорядки в Капитолии и окрестностях 6 января 2021 года, выпустил повестку, в которой вызвал экс-президента США Дональда Трампа для дачи показаний, сообщают американские СМИ.

Выборы в США - 2020

"Мы понимаем, что факт отправки повестки бывшему президенту является значительным и историческим действием", - указали председатель комитета Бенни Томпсон и его заместитель Лиз Чейни в письме, направленном Трампу.

Комитет отметил, что Трамп должен до 4 ноября передать все необходимые документы, а показания под присягой экс-президент должен дать "начиная с 14 ноября или где-то примерно в это время". По данным телеканала CNN, комитет, в частности, потребовал от Трампа предоставить все данные о его контактах в период с 3 ноября 2020 года по 20 января 2021 года.

6 января 2021 года Конгресс собирался утвердить результаты голосования на президентских выборах 2020 года. В этот день в Вашингтоне собрались на акцию протеста многочисленные сторонники Трампа. Часть демонстрантов прорвалась в здание Конгресса и сорвала заседание. Не менее пяти человек погибли в беспорядках. За несколько часов до штурма Трамп обратился к собравшимся в Вашингтоне, заявил о непризнании итогов голосования и обвинил сторонников Байдена в махинациях на избирательных участках. Он призвал своих сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Конгрессмены-демократы обвинили Трампа в организации беспорядков. Позже Конгресс все же утвердил итоги выборов.

Сейчас в Палате представителей работает сформированный по инициативе демократов специальный комитет, задача которого - пролить свет на события января 2021 года. В этом же комитете работает республиканка Лиз Чейни, подвергшаяся критике со стороны многих однопартийцев за то, что выступает против Трампа.

Сам экс-президент заверяет, что не имеет никакого отношения к событиям 6 января 2021 года. В январе 2022 года он пообещал, что если снова выиграет выборы, то помилует осужденных участников штурма.

Штурм Капитолия

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Дональд Трамп Конгресс Капитолий Лиз Чейни Бенни Томпсон
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