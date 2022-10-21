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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:35

FATF запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Пленарная сессия FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force), которая завершилась в Париже, наложила дополнительные ограничения на Россию, запретив участвовать в текущих и будущих проектах этой международной организации.

FATF также запретила России участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF в качестве ее участника, говорится в информации по итогам сессии.

Эти меры расширяют ограничения, наложенные июньской сессией FATF, по которым Россия больше не может выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции или принимать участие в принятии решений по вопросам установления стандартов, процессов экспертной оценки FATF, управления и членства. Россия также больше не может предоставлять оценщиков, рецензентов или других экспертов для процессов экспертной оценки FATF.

FATF намерена следить за ситуацией и рассматривать на каждом из своих пленарных заседаний вопрос о том, существуют ли основания для снятия или изменения введенных ограничений.

FATF - межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

FATF
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