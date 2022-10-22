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Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, необходимую для участия в выборах

Джонсон получил поддержку более 100 депутатов, необходимую для участия в выборах
Борис Джонсон в лондонском аэропорту Гэтвик после прилета из отпуска
Фото: Gareth Fuller/PA Images via Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 депутатов-консерваторов, необходимую для участия в выборах, теперь он может побороться за пост лидера Консервативной партии и претендовать снова на пост премьера, передает Sky News со ссылкой на источники.

Джонсон ранее в субботу вернулся с семьей из отпуска, который проводил в Доминиканской Республике. Накануне появились сообщения о том, что он может вновь побороться за руководящие должности после отставки Лиз Трасс.

Экс-министр финансов Риши Сунак также уже располагает поддержкой 100 консерваторов.

Канал также публикует опрос службы YouGov о том, кто, по мнению британцев, мог бы хорошо справиться с работой премьер-министра Британии и лидера консерваторов. Порядка 43% респондентов заявили, что Сунак мог хорошо работать на этом посту, а еще 40% считают, что он бы плохо выполнял эту работу. Также 17% не определились с мнением на этот счет.

Что касается Джонсона, в его случае 34% заявили, что он бы хорошо работал на посту, а 56% полагают, что Борис Джонсон работал бы плохо. Не определились с мнением 9%.

Также британцев опросили по кандидатуре лидера палаты общин Пенни Мордонт, которая официально заявила о планах участвовать в выборах, 26% респондентов считают, что она бы работала хорошо, 35% не согласны, и 39% не составили мнения по ее кандидатуре.

Великобритания Борис Джонсон
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