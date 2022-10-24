Власти Херсонской области сообщили о взятии в плен группы украинских диверсантов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Украинская диверсионно-разведывательная группа была выявлена российскими военными в Херсонской области, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"На утро 24 октября в Херсонской области на Переславском участке сегодня ночью была захвачена в плен целая группа ДРГ", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в телеграм-канале.

По его словам, также в районе реки Ингулец была отбита попытка Вооруженных сил Украины прорвать линию обороны.

"Все под контролем. Люди потихоньку выезжают из города, дают военным делать свое основное дело", - добавил он.

Мужчины, которые решили остаться на правом берегу Херсонской области, могут вступить в ряды территориальной самообороны, напомнили власти региона.

"У всех мужчин, которые остаются в Херсоне по собственному желанию, есть возможность вступить в отряды территориальной обороны", - сообщается в официальном телеграм-канале администрации Херсонской области.

Ранее власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей нескольких муниципалитетов, в том числе города Херсона, на левый берег Днепра. По мнению врио губернатора региона Владимира Сальдо, это необходимо из-за участившихся ударов ВСУ, а также в связи с угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. По данным Стремоусова, к субботе, 22 октября, на другой берег Днепра удалось переправить около 25 тысяч человек.