Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 628 млн

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 628 061 465, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 579 706 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 97 239 469 и 1 067 882.

Индия - 44 644 938 и 528 980.

Франция - 36 824 097 и 157 549.

Бразилия - 34 783 786 и 687 574.

Германия - 35 288 228 и 152 755.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро вторника составил 844,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 265 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 386, в Бразилии - 3 193, в Германии - 1 821.