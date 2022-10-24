В России за сутки COVID-19 заболели 7,3 тыс. человек

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России стал минимальным с конца июля и составил 7,3 тысячи случаев, скончались 89 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 7 329 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 475 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 28,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 19 субъектах РФ, снижение - в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 22 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 8 672 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 343. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших. Снижение заболеваемости в РФ отмечается пятый день подряд.

За минувшие сутки скончались 89 человек, накануне сообщалось о 88 умерших. "Выздоровели за сутки 8 329 человек, или на 21,3% меньше в сравнении с 23 октября", - говорится в сообщении.

Показатель заболеваемости за неделю снизился почти на 41%

"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 38,12 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 40,7%", - говорится в сообщении оперштаба.

В оперштабе сообщили, что "во всех субъектах РФ отмечено снижение заболеваемости", наибольшее снижение зафиксировано в Смоленской области - на 46,9%, Еврейской автономной области - на 45,2%, Курганской области - на 34%, Севастополе - на 31,2% и Самарской области - на 26,5%.

Там также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 6,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 16,5%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 22 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение госпитализаций более чем в среднем по России.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 380 264 случая заражения коронавирусной инфекцией, 389 626 умерших и 20 727 435 выздоровевших.