В РФ за сутки COVID-19 заболели более 6,5 тыс. человек

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ четвертый день подряд стал минимальным с конца июля и составил почти 6,6 тыс. случаев, скончались 84 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"В РФ выявлено 6 578 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 576 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 231,8%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 72 субъектах РФ, снижение зафиксировано в трех регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне штаб сообщал о госпитализации 475 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 7 329 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 751. Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших. Снижение заболеваемости в РФ отмечается шестой день подряд.

За минувшие сутки скончались 84 человека, накануне сообщалось о 89 умерших.

"Выздоровели за сутки 12 912 человек, или на 55% больше в сравнении с 24 октября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 386 842 случая заражения коронавирусной инфекцией, 389 710 умерших и 20 740 347 выздоровевших.