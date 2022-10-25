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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Делегация из Финляндии прибыла в Турцию на переговоры по экстрадиции курдов

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Делегация из Финляндии во вторник прибыла в Анкару для обсуждения вопросов, связанных с требованиями Турции для ратификации вступления Финляндии в НАТО, сообщают турецкие СМИ.

В состав финской делегации входят представители Минюста Финляндии.

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Ожидается, что на переговорах турецкая сторона поднимет вопросы, связанные с запросом на экстрадицию лиц, связанных, по мнению Анкары, с террористической деятельностью. Речь идет о членах "Рабочей партии Курдистана" и о представителях движения FETO Фетхуллаха Гюллена, проживающих в Финляндии, эти организации Турция считает террористическими формированиями.

На данный момент вступление Швеции и Финляндии в НАТО ратифицировали 28 стран из 30. Не сделали этого лишь Турция и Венгрия.

Турция Финляндия
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