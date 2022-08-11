Турция заявила, что Финляндия и Швеция еще не выполнили обязательства по курдам

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Швеция и Финляндия пока не выполняют обязательства, которые они взяли на себя для снятия возражений со стороны Анкары по поводу их вступление в НАТО, заявил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Финляндия и Швеция все еще не предприняли конкретных шагов по договоренностям с Турцией", - приводит агентство "Анадолу" слова министра.

Чавушоглу отметил, что первое заседание совместного комитета трех стран для обсуждения данной проблемы запланировано на 26 августа.

Летом Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО. Изначально Турция заявила, что будет блокировать их вступление.

Позже на саммите НАТО в Мадриде президент Турции Эрдоган согласился прекратить блокировать рассмотрение заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. В обмен на это обе скандинавские страны приняли ряд обязательств. Многие из них касаются борьбы против курдских группировок, которых Анкара считает террористическими.

Турецкие власти предупреждали, что если Стокгольм и Хельсинки не будут выполнять взятые на себя обязательства, то Анкара вновь заблокирует их вступление в НАТО.