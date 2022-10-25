Доминик Рааб стал заместителем британского премьера

Джеймс Клеверли сохранил пост главы МИД, а Бен Уоллес будет министром обороны

Доминик Рааб Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Доминик Рааб занял в новом правительстве Великобритании пост заместителя премьер-министра, министра юстиции и лорда-канцлера, говорится в заявлении офиса британского премьера Риши Сунака в твиттере.

Рааб занимал эти должности в 2021-2022 годах в правительстве экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. До этого Рааб был главой британского МИД.

Как сообщили на Даунинг-стрит, Джеймс Клеверли сохранил пост главы МИД в правительстве Сунака, а Бен Уоллес также занимает должность министра обороны.

Кроме того, Джереми Хант остается в должности главы Минфина. Телеканал Sky News подчеркивает, что назначение Ханта министром финансов, "вероятно, отчасти нацелено на поддержание спокойствия на рынке".

В канцелярии Сунака заявили, что министром внутренних дел Великобритании стала Суэлла Браверман. Она занимала эту должность в правительстве Трасс, однако 19 октября объявила об отставке.

Министром по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии назначили Гранта Шаппса, который с 19 октября занимал пост главы МВД. Экс-министр финансов Надхим Захави, занимавший эту должность с 5 июля по 6 сентября 2022 года, стал "министром без портфеля". Это означает, что он имеет в кабинете одинаковое право голоса с другими министрами, не ведая при этом отдельной отраслью.

Пост канцлера герцогства Ланкастерского занял Оливер Доуден. До этого он был "министром без портфеля".

Британские СМИ напоминают, что за год в Великобритании сменились уже четыре министра финансов. Так, до 5 июля 2022 года пост главы Минфина занимал Сунак, затем, до 6 сентября, Надхим Захави. Бывшая глава британского правительства Лиз Трасс сначала назначила на пост министра финансов Квази Квартенга, однако он покинул должность спустя 38 дней после назначения. Хант сменил 14 октября Квартенга в этой должности.

Ранее во вторник король Великобритании Карл III утвердил Сунака премьер-министром Великобритании и попросил его сформировать правительство.

До этого с королем встретилась Трасс, которая сообщила ему об отставке.

Трасс заявила об уходе в отставку на прошлой неделе.