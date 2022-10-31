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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

МАГАТЭ приступило к проверкам на двух атомных объектах Украины

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Специалисты МАГАТЭ начали проверки на двух атомных объектах на территории Украины, сообщает агентство в понедельник вечером.

"Гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что инспекторы МАГАТЭ по вопросам безопасности начали работу по верификации на двух объектах на Украине. Эта работа проводится по запросу украинских властей и, как ожидается, скоро будет завершена", - говорится в заявлении МАГАТЭ в твиттере.

В нем отмечается, что позже на этой неделе Гросси планирует сообщить о первоначальных выводах по итогам инспекции.

Ранее в октябре Гросси сообщал, что инспекторы МАГАТЭ вскоре начнут проверку двух ядерных объектов на Украине. Так, на прошлой неделе глава агентства отмечал, что "МАГАТЭ известно о заявлениях, сделанных Российской Федерацией... о предполагаемой деятельности на двух атомных объектах на Украине. Агентство получило письменный запрос от Украины о направлении группы инспекторов для проведения проверочных мероприятий на двух объектах (...) и готовится посетить эти объекты в ближайшие дни".

Как подчеркнул тогда Гросси, "целью визитов является выявление любой возможной незадекларированной ядерной деятельности и материалов".

МАГАТЭ Украина
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