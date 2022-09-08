Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября ограничат въезд для россиян

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября вводят ограничения на въезд граждан России, имеющих визы стран Евросоюза, сообщается в совместном заявлении премьеров этих стран.

"Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали общий региональный подход и (...) с целью устранить неминуемую угрозу государственной политике и безопасности вводят временные меры, ограничивающие въезд в Шенгенскую зону тем гражданам России с визами ЕС, кто путешествует в туристических, культурных, спортивных и деловых целях", - говорится в заявлении.

При этом в документе подчеркивается, что ограничения не подразумевают полного запрета на въезд.

"Мы договорились, что законные исключения останутся в силе для диссидентов, в случае гуманитарных вопросов, для членов семей, обладателей видов на жительство, для оказания грузовых и транспортных услуг, дипломатических миссий, упрощенного транзита лиц в Калининградскую область и в других случаях", - уточняется в заявлении.

Также премьеры приветствовали намерение ЕС приостановить действие соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме. При этом они призвали к дальнейшим мерам в визовой политике.

Ранее в четверг министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна с 19 сентября закрывает въезд для граждан России, в том числе имеющих шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

Со своей стороны, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс сообщил, что ранее российско-эстонскую границу за сутки проходило 600 россиян, после первой порции ограничительных мер их число сократилось до 100-150 человек.