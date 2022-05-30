Гурбангулы Бердымухамедов предложил назвать проспект в новом городе в честь своего коня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Бывший президент Туркменистана, председатель верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедов предложил назвать один из проспектов строящегося нового города в честь своего любимого коня Акхана (Белый хан), сообщила правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Это предложение спикер высказал 29 мая, когда побывал на стройке будущего административного центра Ахалского велаята.

Там на совещании с участием будущего мэра города Шамухамметом Дурдылиевым обсуждалось предложение президента страны Сердара Бердымухамедова установить в городе памятник Акхану. Тогда Бердымухамедов-старший и предложил назвать в честь Акхана проспект, где будет установлен монумент. Участники совещания это предложение поддержали.

Акхан - скакун, воспитанием которого лично занимался Гурбангулы Бердымухамедов будучи еще президентом Туркменистана. В 2018 году Акхан прославился тем, что прошел на задних копытах 10 метров за 4,19 секунды, что было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Новый административный центр Ахалского велаята - первый в Туркменистане "умный" город, стоимостью $1,5 млрд, строится в 30 километрах юго-западнее Ашхабада. Строительство первой очереди этого города должно быть завершено в декабре 2022 года - ко Дню нейтралитета Туркменистана. Название городу еще не придумали.